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05:07, 28 августа 2024Интернет и СМИ

В Турции высказались насчет атаки ВСУ на Курскую область

В Турции усомнились в возможности Украины восполнить людские потери

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Для удержания территорий Украина несет огромные людские потери. Их очень тяжело восполнить, рассказал турецкий эксперт Мете Ярар в эфире телеканала Haber Global.

«В результате (атаки на Курскую область) Украина уже потеряла более шести тысяч солдат, и будет продолжать терять. Но сможет ли она восполнить эти потери?» — задался вопросом эксперт.

Ярар отметил, что на данный момент это наиболее сложная задача, поскольку Киев не дорожит своим самым ценным ресурсом и не думает о том, что в скором времени у него может не быть возможности найти новых военных.

Ранее в Анкаре рассказали, что ситуация вокруг мирных переговоров по Украине рискует зайти в тупик, последние заявления сторон вызывают беспокойство.

Ранее американский бывший разведчик Скотт Риттер рассказал, что главком ВСУ заплатил большую цену за атаку на Курскую область. Дело в том, что теперь украинские войска терпят крупное поражение в Донбассе.

В свою очередь, Владимир Зеленский ранее рассказал, что нападение украинской армии на Курскую область является частью «плана победы», разработанного Киевом. При этом глава Украины ранее выразил надежду, что конфликт на Украине завершится диалогом. Он также добавил, что сторонам «надо иметь сильные позиции для диалога».

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      Марина Совина
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