Власти раскрыли детали готовившегося сторонниками ИГИЛ из Ингушетии теракта

Глава Ингушетии Калиматов: в регионе готовился теракт по дагестанскому сценарию

Теракт, который готовили задержанные в Ингушетии сторонники ИГИЛ (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация), планировался по дагестанскому сценарию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Он рассказал, что целью шестерых террористов были силовики, а также храм «Покрова Пресвятой Богородицы» в городе Сунже. «Теракт собирались осуществить по тому же лекалу, что и недавние события в Дагестане», — раскрыл детали о намерениях террористов представитель власти.

Теракт в Дагестане был совершен 23 июня — боевики одновременно атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Террористы вели хаотичную стрельбу, позднее их ликвидировали. Число жертв атаки составило 22 человека.

Глава Ингушетии поблагодарил силовиков за профессионализм, оперативность и слаженные действия, которые спасли жизни россиян.

Ранее сообщалось, что у задержанных в Ингушетии было найдено взрывное устройство. Несколько из них уже дали признательные показания.