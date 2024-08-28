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20:13, 28 августа 2024Спорт

Захарова двумя словами отреагировала на отказ в выдаче виз двум российским паралимпийцам

Захарова назвала отказ Парижа выдать визы двум паралимпийцам из России цинизмом
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале двумя словами отреагировала на отказ правительства Франции выдать визы двум российским паралимпийцам.

Дипломат назвала произошедшее невероятным цинизмом.

28 августа стало известно, что два спортсмена из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх 2024 года, не смогут приехать в Париж. В Паралимпийском комитете России подчеркнули, что об этом им заявили в оргкомитете соревнований.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. Россияне допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

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      Дарья Коршунова
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