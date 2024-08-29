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16:09, 29 августа 2024Бывший СССР

Глава Антимонопольного комитета внес залог в суд на сумму 30 миллионов гривен

24 канал: глава Антимонопольного комитета внес залог в 30 миллионов гривен
Павел Кириленко

Павел Кириленко. Фото: Донецька ОДА / Wikimedia

Глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко внес залог в суд в размере 30 миллионов гривен (более 66 миллионов рублей). Об этом сообщает «24 канал» в своем Telegram-канале.

Кириленко подозревают в незаконном обогащении на 56 миллионов гривен (около 124 миллионов рублей) и декларировании недостоверной информации. Суд назначил ему выплату 30 миллионов гривен и ношение электронного браслета, отказавшись от ареста чиновника.

Ранее стало известно, что специализированная антикоррупционная прокуратура готовит апелляцию по этому решению.

До этого у семьи чиновника было обнаружено имущество на 70 миллионов гривен (порядка 155 миллионов рублей), приобретенное родственниками главы Антимонопольного комитета сверх официальных доходов. Кириенко объяснил это тем, что семья его жены занималась бизнесом в Донбассе.

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