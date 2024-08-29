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14:54, 29 августа 2024Россия

Появилось видео с тушением нефтебазы в Каменске единственным устройством для подачи пены

Mash показал видео тушения нефтебазы в Каменске устройством для подачи пены

В сети появилось видео тушения горящей второй день нефтебазы в Каменском районе Ростовской области единственным устройством для подачи пены. Ролик показал Telegram-канал канал Don Mash.

На записи видны полыхающие резервуары и пожарных, которые на близком расстоянии пытаются залить огонь специальной пеной для тушения нефтепродуктов.

Как пишет издание, устройство привезли из Волгоградской области, однако его напора недостаточно для локализации огня. Канал также утверждает, что о проблемах с оборудованием и водой на месте происшествия стало известно еще 28 августа, однако в пресс-службе областного МЧС журналисту Don Mash не прокомментировали информацию.

Ранее в сети появилось видео с мощным взрывом одного из горящего на нефтебазе резервуара. На снятых в ночное время кадрах видно, как, сопровождаясь специфическим звуком, горение резко усиливается, и очевидцы начинают убегать.

Топливный склад в Каменском районе Ростовской области загорелся после атаки ВСУ 28 августа. По данным губернатора российского региона Василия Голубева, пострадавших нет. 29 августа в администрации района заверили, что угроза распространения огня отсутствует.

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      Константин Лысяков
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