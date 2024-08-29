В России высказались о причинах дела против Дурова во Франции

Депутат Чепа назвал давлением на бизнес дело Дурова во Франции

Судебное разбирательство в отношении главы Telegram Павла Дурова во Франции выглядит как попытка цензуры и давление на бизнес, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о рассмотрении этого дела.

«Французы поняли, как они глубоко попали. Вся мировая общественность восприняла это как беспредельное давление. Это не только цензура, это давление на бизнес, это попытка ущемлять всех своих конкурентов, это их боязнь того, что цензура, которую США пытаются выстроить во всем мире, не всегда у них срабатывает, и это их бесит», — сказал депутат.

Вечером 28 августа Павла Дурова освободили под судебный надзор с обязательством внести залог в пять миллионов евро. Ему запретили покидать Францию и обязали дважды в неделю отмечаться в полиции.

Бизнесмену предъявили обвинения по шести пунктам: отказ предоставлять информацию по запросу уполномоченных органов, соучастие в распространении детской порнографии, наркотиков, хакерских программ и мошенничестве. Также ему вменяют отмывание денег, полученных в составе организованной группы, предоставление криптографических услуг без обязательного декларирования, направленных на обеспечение конфиденциальности, незаконное предоставление и импорт средств криптографии. Дурову грозит до 10 лет лишения свободы.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже при выходе из частного джета вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Как считает следствие, основатель Telegram стал соучастником преступлений, совершаемых через мессенджер.