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21:09, 29 августа 2024Россия

В российском городе загорелась подстанция

В городе Шахты Ростовской области загорелась подстанция

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

В Шахтах Ростовской области загорелась подстанция. Об этом в четверг, 29 августа, в своем Telegram-канале написал первый замглавы администрации города Владимир Петров.

Он уточнил, что вследствие возгорания подстанции по улице Текстильной, 35 была отключена линия электропередачи. Причины случившегося устанавливаются. «Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Каменском районе Ростовской области, где горит нефтебаза, ввели режим повышенной готовности. К месту происшествия организован подвоз питьевой воды и продуктов питания.

28 августа губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся топливный склад. По его данным, никто не пострадал.

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      Маргарита Пименова
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