В США прокомментировали данные Японии о нарушении Китаем воздушного пространства

Муленар: нарушение КНР воздушного пространства Японии — тревожный звонок

Глава специального комитета Палаты представителей США по Китаю Джон Муленар заявил, что данные о якобы нарушении китайским самолетом воздушного пространства Японии являются «тревожным звонком», который демонстрирует Токио «агрессивный характер руководства» в Пекине. Его слова передает агентство Reuters.

«За последние несколько лет мы увидели совсем другой Китай, и вопрос в том, каков наилучший способ сдерживания будущей агрессии и злонамеренной деятельности», — сказал Муленар на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Кэном Саито.

Отмечается, что глава американского спецкомитета по Китаю намерен также встретиться с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и другими высокопоставленными чиновниками.

26 августа силы самообороны Японии подняли в воздух истребители из-за китайского самолета-разведчика Y9, который, предположительно, нарушил воздушное пространство страны в районе островов Дандзе, находящихся в префектуре Нагасаки.

В МИД КНР пообещали проверить эту информацию, а также подчеркнули, что Китай не намерен вторгаться в воздушное пространство какой-либо из стран.