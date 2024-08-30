Бывший сотрудник Дурова раскрыл его отношение к России

Бывший пресс-секретарь Лобушкин заявил, что Павел Дуров любит Россию

Бывший пресс-секретарь основателя Telegram Павла Дурова Георгий Лобушкин раскрыл отношение бизнесмена к России. На эту тему он порассуждал в беседе с проектом «Повесточка», выпуск вышел на YouTube.

«Я думаю, что Дуров любит Россию несмотря на все истории. Это мое мнение», — заявил Лобушкин. Бывший сотрудник основателя Telegram добавил, что команда Дурова, как и он сам, из России. Помимо того, у предпринимателя в стране живут дети и другие родственники.

Дуров также неоднократно писал, что любит Россию, указал Лобушкин. «Я даже помню, как мы праздновали День [Государственного] флага еще во времена "ВКонтакте"», — отметил он.

Ранее Лобушкин заявил, что считает США причастными к задержанию Дурова во Франции. Экс-пресс-секретарь напомнил, что основатель Telegram ранее рассказывал о давлении со стороны ФБР на него и его команду.

24 августа Дурова задержали в парижском аэропорту по прибытии из Азербайджана. По версии следствия, он является соучастником преступлений, совершаемых посредством Telegram. В среду бизнесмена взяли под судебный надзор. У Дурова изъяли все паспорта, также бизнесмена обязали жить по определенному судом адресу и являться в полицейский участок два раза в неделю. Кроме того, основателю Telegram необходимо внести залог в пять миллионов евро.