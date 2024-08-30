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15:52, 30 августа 2024Спорт

ЭСК РФС признал ошибкой судьи неназначенный пенальти в матче «Динамо» с «Краснодаром»

ЭСК РФС признал ошибкой Карасева неназначенный пенальти в ворота «Краснодара»
Сергей Карасев

Сергей Карасев . Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала ошибку главного арбитра Сергея Карасева в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и «Краснодаром». Об этом сообщается на сайте РФС.

По мнению экспертов, рефери должен был назначить пенальти в ворота «горожан» на 85-й минуте. «Задержка рукой со стороны защитника игрока обороняющейся команды "Краснодар" Александра Черникова игрока атакующей команды "Динамо" Диего Лаксальта повлияла на возможность продвижения атакующего игрока к мячу», — говорится в решении комиссии.

Ранее в ЭСК с просьбой оценить эпизод обратилось «Динамо». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара».

После шести матчей чемпионата «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на третьем месте, имея в активе такое же количество очков, но уступая по дополнительным показателям.

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      Алексей Гусев
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