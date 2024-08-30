Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего в Москву самолета пытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 28 августа на борту летевшего из Перми в Москву Вoeing 737-800. Экипаж доложил об освещении кабины пилотов лазером зеленого цвета.

Отмечается, что на безопасность полета произошедшее не повлияло. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в Шереметьево, никто не пострадал.

Ранее у самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» сработал сигнал о столкновении с землей во время полета. Инцидент случился 27 августа со следовавшим из Санкт-Петербурга в Сочи Airbus А321.