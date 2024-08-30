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17:04, 30 августа 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего в Москву самолета пытались ослепить лазером в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 28 августа на борту летевшего из Перми в Москву Вoeing 737-800. Экипаж доложил об освещении кабины пилотов лазером зеленого цвета.

Отмечается, что на безопасность полета произошедшее не повлияло. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в Шереметьево, никто не пострадал.

Ранее у самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» сработал сигнал о столкновении с землей во время полета. Инцидент случился 27 августа со следовавшим из Санкт-Петербурга в Сочи Airbus А321.

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      Фариза Бацазова
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