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05:31, 30 августа 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и рассказала о чистящих иглы в общественных туалетах наркоманах

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и рассказала о привычке местных наркоманов чистить иглы в общественных туалетах. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«И если б они их просто мыли с мылом под краном. Нет! Они умудряются вставлять их в рулон туалетной бумаги, как бы промывая их. Ты заходишь в рандомный туалет, не подозревая ничего плохого, пользуешься бумагой, а там больной на всю голову эмбрион мало того что укололся, так еще и иглу свою "промыл"», — возмутилась автор публикации.

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По словам Ершовой, от таких действий наркоманов уже есть пострадавшие, которые были «заражены и госпитализированы». Блогерша также отметила, что в некоторых районах американских городов можно легко нарваться на наркоманов, которые прямо посреди улицы «занимаются своими делами», а окружающим людям и полиции нет до них дела.

«А для нас, кто привык к безопасности, это как удар в живот. Просто не укладывается в голове, как можно среди этого жить?» — задалась вопросом путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала бесящие особенности страны, «полной грехов и пороков». В частности, ее поразило, что американцы любят показывать «фак» по поводу и без.

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      Алина Черненко
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