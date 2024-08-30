Российские военные начали испытывать «Сибирь» в зоне СВО

ВС России начали испытывать новые дроны «Сибирь» в Херсонской области

Вооруженные силы (ВС) России получили дроны «Сибирь» новой модели, которые начали испытывать в зоне специальной военной операции (СВО) в Херсонской области. Об этом оператор дронов с позывным Тенор сообщил ТАСС.

Он отметил, что при помощи аппарата был уничтожен склад с боеприпасами на правом берегу Днепра. По словам Тенора, бойцы находятся на связи с разработчиками, которые учитывают их пожелания. «Пробуем, используем, он у нас появился совсем недавно, но мы начинаем его использовать против врага», — сказал оператор дронов.

Разработанный российскими специалистами аппарат способен нести две мины калибра 82 миллиметра. Дальность полета дрона «Сибирь» составляет 10 километров, а его оптика позволяет вести наблюдение за противником на расстоянии до 30 километров.

Ранее в августе стало известно, что российские военные применили FPV-дрон «Ветер» с системой искусственного интеллекта для поражения цели в зоне СВО. Аппарат способен автономно лететь к цели после ее захвата.