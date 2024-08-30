Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:37, 30 августа 2024Наука и техника

Российские военные начали испытывать «Сибирь» в зоне СВО

ВС России начали испытывать новые дроны «Сибирь» в Херсонской области

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России получили дроны «Сибирь» новой модели, которые начали испытывать в зоне специальной военной операции (СВО) в Херсонской области. Об этом оператор дронов с позывным Тенор сообщил ТАСС.

Он отметил, что при помощи аппарата был уничтожен склад с боеприпасами на правом берегу Днепра. По словам Тенора, бойцы находятся на связи с разработчиками, которые учитывают их пожелания. «Пробуем, используем, он у нас появился совсем недавно, но мы начинаем его использовать против врага», — сказал оператор дронов.

Разработанный российскими специалистами аппарат способен нести две мины калибра 82 миллиметра. Дальность полета дрона «Сибирь» составляет 10 километров, а его оптика позволяет вести наблюдение за противником на расстоянии до 30 километров.

Материалы по теме:
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

Ранее в августе стало известно, что российские военные применили FPV-дрон «Ветер» с системой искусственного интеллекта для поражения цели в зоне СВО. Аппарат способен автономно лететь к цели после ее захвата.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      МУС допустил меры в отношении Монголии из-за визита Путина

      В Чехии не увидели проблемы в заявлениях Украины об остановке транзита нефти

      Эвакуация туриста с горы в России на вертолете попала на видео

      Подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью сигаретного окурка

      Российские военные начали испытывать «Сибирь» в зоне СВО

      На Украине назвали количество незадекларированного оружия у населения

      Невролог перечислила первые симптомы деменции

      Минобороны перечислило взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты в зоне СВО

      В ЕС не договорились об отмене ограничений на удары Украины по России

      В Госдуме отреагировали на призыв Борреля бить по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше