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08:10, 30 августа 2024Россия

Российский «Ночной охотник» атаковал бойцов ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» уничтожил живую силу ВСУ в Курской области

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Российский вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» атаковал бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству в Министерстве обороны (МО) России, удар был нанесен по скоплению живой силы и технике, и атака российского вертолета была результативной.

«По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены», — подытожили МО.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более трех недель. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

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      Марк Леонов
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