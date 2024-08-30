Российский «Ночной охотник» атаковал бойцов ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» уничтожил живую силу ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» атаковал бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству в Министерстве обороны (МО) России, удар был нанесен по скоплению живой силы и технике, и атака российского вертолета была результативной.

«По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены», — подытожили МО.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более трех недель. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.