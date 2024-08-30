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12:23, 30 августа 2024Россия

Тактику иностранных наемников ВСУ описали словами «отправляют вперед пушечное мясо»

ТАСС: иностранные наемники ВСУ в Курской области идут во вторых линиях атаки

Фото: Alina Smutko / Reuters

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области идут во вторых линиях атаки, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. Тактику наемных бойцов описали словами «отправляют вперед пушечное мясо».

Со слов собеседника агентства, иностранные бойцы боятся, стараются не соваться вперед сами и отправляют в бой «пушечное мясо».

«Все эти распиаренные и хорошо укомплектованные американцы, французы, поляки предпочитают идти за украинскими военными во вторых и третьих линиях», — рассказал источник ТАСС.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся уже более трех недель. По официальным данным Минобороны, всего за время боевых действий на этом направлении противник потерял до семи тысяч военных. Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщал, что в российском приграничном регионе заметили иностранных наемников, разговаривавших на английском языке.

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      Елена Торубарова
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