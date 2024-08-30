LCI: Украинские пилоты вынуждены использовать автотрассы в качестве ВПП для F-16

Украинские пилоты вынуждены использовать автотрассы в качестве взлетно-посадочной полосы (ВПП) для истребителей F-16. Об этом сообщает издание LCI со ссылкой на бывшего французского военного Ксавье Тительмана, передает РИА Новости.

«Вместо того, чтобы взлетать с военных баз, солдаты украинской армии фактически оборудовали некоторые участки дороги, по которым обычно ездят автомобили и грузовики», — рассказало издание.

Условием использования автотрасс в качестве взлетно-посадочной полосы для F-16 называется осведомленность Вооруженных сил России о местоположении украинских военных аэродромов, откуда производятся боевые вылеты истребителей.

Бывший замначальника главнокомандования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Мишель Яковлефф заявил о рискованности взлетов в таких условиях.

Ранее о потере на Украине первого F-16 стало известно днем в четверг, 29 августа. В США заявили, что крушение истребителя не связанно с атакой ВС России. На Украине считают, что самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) мог быть сбит ракетой украинского зенитного ракетного комплекса Patriot.