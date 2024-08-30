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16:29, 30 августа 2024Бывший СССР

В Харьковской области заявили о сосредоточении военных и техники ВСУ под Купянском

Глава российской ВГА Ганчев: ВСУ сосредоточили военных и технику под Купянском

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили большую часть личного состава и техники под Купянском, где идут тяжелые бои. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Нашим бойцам удалось освободить еще один населенный пункт в Харьковской области. Синькова перешла под наш контроль. На купянском участке фронта противник сосредоточил большое количество личного состава и военной техники. Тяжелые бои продолжаются. Движемся дальше», — сказал он.

Ранее о напряженной обстановке на купянском направлении сообщал Генштаб ВСУ. Как отметили украинские военные, в последнее время российские войска атаковали позиции украинской армии около населенных пунктов Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка.

Кроме того, в ВСУ предрекли уничтожение всей южной группировки ВСУ в случае продолжения наступления Российской армии на покровском направлении. По словам бойца 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Станислава Асеева, провалы на покровском направлении связаны с просчетами командования в организации обороны.

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      Александр Курбатов
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