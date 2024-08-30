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10:43, 30 августа 2024Россия

В московской реке нашли обломки крупного украинского беспилотника

Shot: в реке Моча в Новой Москве нашли обломки украинского беспилотника

Фото: Reuters

В Новой Москве обнаружили обломки крупного украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Бобер». Об этом пишет Shot в Telegram.

Как выяснило издание, фрагменты дрона шириной в полтора метра нашли в реке Моча и на ее берегу в СНТ «Роднево». При первом осмотре взрывчатку на беспилотнике не обнаружили.

Был ли дрон сбит средствами противовоздушной обороны, не уточняется. Примерное время его падения также неизвестно. Сейчас обломки изучают специалисты. Проводится проверка.

Ранее, в ночь на 21 августа, над Подмосковьем сбили 11 беспилотников ВСУ. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал попытку атаки на столицу одной из самых масштабных за все время. Он подчеркнул, что в результате падений обломков дронов пострадавших и разрушений на земле нет.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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