В США высказались об отправке ВСУ старых F-16 после крушения истребителя

Политолог Расмуссен допустил, что Украине передали старые истребители F-16

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16 могут нуждаться в техобслуживании и подготовке, заявил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен. Так в разговоре с «Известиями» он прокомментировал крушение украинского F-16.

«Да, самолеты старые. (....) Можно предположить, что F-16 будут проверены на работоспособность, но они прибывают из разных стран, так что кто знает, в каких условиях они находятся», — высказался эксперт.

Расмуссен также допустил, что у Украины нет необходимого опыта в подготовке и обслуживании персонала для полетов на F-16. «Обычно обучение пилота F-16 занимает около двух лет», — указал он.