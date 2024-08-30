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08:24, 30 августа 2024Мир

В США высказались об отправке ВСУ старых F-16 после крушения истребителя

Политолог Расмуссен допустил, что Украине передали старые истребители F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16 могут нуждаться в техобслуживании и подготовке, заявил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен. Так в разговоре с «Известиями» он прокомментировал крушение украинского F-16.

«Да, самолеты старые. (....) Можно предположить, что F-16 будут проверены на работоспособность, но они прибывают из разных стран, так что кто знает, в каких условиях они находятся», — высказался эксперт.

Расмуссен также допустил, что у Украины нет необходимого опыта в подготовке и обслуживании персонала для полетов на F-16. «Обычно обучение пилота F-16 занимает около двух лет», — указал он.

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      Маргарита Пименова
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