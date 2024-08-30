Валя Карнавал показала фигуру в бикини

22-летняя блогерша Валя Карнавал показала фигуру в голубом бикини

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фигуру в бикини. Соответствующие видео появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя исполнительница опубликовала ролики, в которых предстала в голубом раздельном купальнике с белыми вставками. Поверх упомянутого наряда звезда надела прозрачную белую юбку и топ.

Фото: @karna.val

При этом она продемонстрировала подтянутое тело и плоский живот. Вдобавок исполнительница заплела волосы в косу и нанесла яркий макияж.

Ранее в августе Валя Карнавал поделилась снимками в ультракороткой юбке. Помимо этого, звезда надела коричневые замшевые сапоги на каблуке, а из аксессуаров выбрала ожерелье и белый ремень на талию.