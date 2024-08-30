Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:31, 30 августа 2024Забота о себе

Врачи пропустили раковую опухоль размером с теннисный мяч у молодой пациентки

The Sun: врачи пропустили раковую опухоль размером с мяч у 27-летней пациентки

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Врачи не придали значения постоянному недомоганию, на которое жаловалась 27-летняя Киша Уолден, и в результате пропустили у нее неизлечимый вид рака. Историю молодой пациентки, у которой врачи не заметили опухоль размером с теннисный мяч, рассказало издание The Sun.

В 2023 году Уолден обратилась к терапевту с жалобами на тупые боли в левом боку и нижней части живота. Сама девушка подозревала у себя синдром поликистозных яичников, однако врачи, выслушав ее, заверили, что подобные симптомы есть у всех женщин, и посоветовали следить за питанием и заниматься спортом.

Лишь через несколько месяцев, когда состояние Уолден значительно ухудшилось, ее отправили на дополнительное обследование, во время которого обнаружили так называемую «шоколадную кисту» яичника, заполненную менструальной кровью. Врачи посчитали новообразование доброкачественным, но биопсия показала, что у девушки раковая опухоль размером в 26 сантиметров.

Вскоре стало ясно, что рак — муцинозная аденокарцинома — уже дал метастазы в легкие и в органы малого таза. Пациентке удалили яичники, матку, аппендикс, шейку матки и 26 лимфатических узлов. Теперь ей предстоит пройти курс химиотерапии.

Материалы по теме:
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
«Домохозяек обычно заражает муж» Почему беспорядочная сексуальная жизнь россиян приводит к эпидемии рака
«Домохозяек обычно заражает муж»Почему беспорядочная сексуальная жизнь россиян приводит к эпидемии рака
20 февраля 2018

Ранее заболевшая раком поджелудочной железы спортсменка рассказала о первых признаках болезни. Женщина почувствовала сильную боль в животе, но списала ее на обычное недомогание.

***
Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Монголия отказалась выполнять ордер МУС на арест Путина

      Букмекеры назвали фаворита на выборах в США

      Мишустин уволил замминистра просвещения

      Силуанов оценил рост российской экономики

      Сообщения о потере багажа легендарной итальянской актрисы прокомментировали

      Король Карл III сбежал от родственников

      Врачи пропустили раковую опухоль размером с теннисный мяч у молодой пациентки

      Стал известен возможный срок пятого полета Starship

      Россиянам предложили авиабилеты на популярный курорт Азии по сниженным ценам

      СК России возбудил уголовное дело по факту отравления детей в детском саду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше