Врачи пропустили раковую опухоль размером с теннисный мяч у молодой пациентки

The Sun: врачи пропустили раковую опухоль размером с мяч у 27-летней пациентки

Врачи не придали значения постоянному недомоганию, на которое жаловалась 27-летняя Киша Уолден, и в результате пропустили у нее неизлечимый вид рака. Историю молодой пациентки, у которой врачи не заметили опухоль размером с теннисный мяч, рассказало издание The Sun.

В 2023 году Уолден обратилась к терапевту с жалобами на тупые боли в левом боку и нижней части живота. Сама девушка подозревала у себя синдром поликистозных яичников, однако врачи, выслушав ее, заверили, что подобные симптомы есть у всех женщин, и посоветовали следить за питанием и заниматься спортом.

Лишь через несколько месяцев, когда состояние Уолден значительно ухудшилось, ее отправили на дополнительное обследование, во время которого обнаружили так называемую «шоколадную кисту» яичника, заполненную менструальной кровью. Врачи посчитали новообразование доброкачественным, но биопсия показала, что у девушки раковая опухоль размером в 26 сантиметров.

Вскоре стало ясно, что рак — муцинозная аденокарцинома — уже дал метастазы в легкие и в органы малого таза. Пациентке удалили яичники, матку, аппендикс, шейку матки и 26 лимфатических узлов. Теперь ей предстоит пройти курс химиотерапии.

Ранее заболевшая раком поджелудочной железы спортсменка рассказала о первых признаках болезни. Женщина почувствовала сильную боль в животе, но списала ее на обычное недомогание.