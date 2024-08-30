Зеленский прокомментировал решение уволить командующего Воздушными силами ВСУ

Зеленский сделал выводы и уволил командующего ВС ВСУ Олещука

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение уволить командующего Воздушными силами Вооруженных сил республики (ВС ВСУ) Николая Олещука. Об этом глава государства рассказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Украинский лидер отметил, что сделал выводы и решил заменить командующего ВС ВСУ. Он также выразил благодарность военным летчикам, инженерам и расчетам противовоздушной обороны (ПВО).

Зеленский подписал указ о снятии Олещука с должности главы ВС ВСУ вечером 30 августа. Вместо него временно исполняющим обязанности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины был назначен Анатолий Кривоножко.

28 августа стало известно о возможном первом уничтожении переданного Киеву Западом F-16 ВСУ. На следующий день после этого депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что истребитель потерпел крушение в результате попадания в него ракеты украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.