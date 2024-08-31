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04:52, 31 августа 2024Мир

На Западе предрекли полный крах ВСУ в Донбассе

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: полный крах ВСУ в ДНР произойдет в скором времени

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Полный крах обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донбасском направлении является вопросом времени. Признаки этого наблюдаются уже сейчас, с таким прогнозом выступил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Это вопрос времени, прежде чем мы увидим полный и стремительный крах. Мы уже видим военную катастрофу в Донбассе, где с огромной скоростью рушатся линии обороны», — отметил эксперт.

Джонсон также подчеркнул, что атака ВСУ на Курскую область не принесет украинской стороне никакой пользы, а только ускорит наступление трагического конца для нее.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что Власти Украины во главе с Владимиром Зеленским находятся в агонии из-за полного развала фронта, который связан с «национальным предательством».

Кроме того, американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Украина проигрывает России на поле боя, вылазка ВСУ в Курскую область лишена всякого смысла с военной точки зрения.

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      Марина Совина
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