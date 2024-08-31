Патриарх Кирилл прокомментировал обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Патриарх Кирилл: обстрел Белгорода носит террористический характер

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его обращение опубликовано на сайте Русской православной церкви.

«Нет сомнений, что это преступление носит террористический характер. Оно направлено против ни в чем не повинных людей и ставит своей целью запугать наш народ и внести смуту в общество. Такая жестокая и подлая атака не может быть оправдана ссылками на военную необходимость», — высказался он.

Предстоятель Русской православной церкви заявил, что дал указание синодальному отделу Московского патриархата по благотворительности и профильным епархиальным структурам незамедлительно оказать нуждающимся необходимую помощь.

Кроме того, по словам патриарха, он надеется, что власти региона также помогут пострадавшим, а духовенство и волонтеры Белгородской епархии поддержат скорбящих и страждущих.

В июле патриарх Кирилл лишил сана священника Виталия Беляева, неоднократно посещавшего зону специальной военной операции. Церковный суд Казанской епархии принял решение об извержении Беляева в феврале, когда тот приехал из Харьковской области. Его обвиняют в рукоприкладстве и повторном браке.