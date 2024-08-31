Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:33, 31 августа 2024Россия

Патриарх Кирилл прокомментировал обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Патриарх Кирилл: обстрел Белгорода носит террористический характер

Фото: Patriarch of Moscow Press Office / Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его обращение опубликовано на сайте Русской православной церкви.

«Нет сомнений, что это преступление носит террористический характер. Оно направлено против ни в чем не повинных людей и ставит своей целью запугать наш народ и внести смуту в общество. Такая жестокая и подлая атака не может быть оправдана ссылками на военную необходимость», — высказался он.

Материалы по теме:
Ничего святого. Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
Ничего святого.Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
7 декабря 2022
«Разгром православия — это вопрос времени» Почему власти Украины решили выселить монахов из Киево-Печерской лавры?
«Разгром православия — это вопрос времени»Почему власти Украины решили выселить монахов из Киево-Печерской лавры?
8 апреля 2023
Гонения за веру. О религиозных конфликтах на Украине
Гонения за веру.О религиозных конфликтах на Украине
6 апреля 2022

Предстоятель Русской православной церкви заявил, что дал указание синодальному отделу Московского патриархата по благотворительности и профильным епархиальным структурам незамедлительно оказать нуждающимся необходимую помощь.

Кроме того, по словам патриарха, он надеется, что власти региона также помогут пострадавшим, а духовенство и волонтеры Белгородской епархии поддержат скорбящих и страждущих.

В июле патриарх Кирилл лишил сана священника Виталия Беляева, неоднократно посещавшего зону специальной военной операции. Церковный суд Казанской епархии принял решение об извержении Беляева в феврале, когда тот приехал из Харьковской области. Его обвиняют в рукоприкладстве и повторном браке.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

      Напавшие на свадебный автобус мужчины оказались охранниками владельца стриптиз-клубов

      «Зенит» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

      Патриарх Кирилл прокомментировал обстрел Белгорода со стороны ВСУ

      Лавров предупредил противников переговоров Украины и России о последствиях

      Турция отказалась делать выбор между Евросоюзом и ШОС

      В Telegram перестала работать одна функция

      Кандидат в польские президенты пообещал расстрелы мигрантов-нелегалов

      Бывшая жена Погребняка нарушила ПДД более чем на 120 тысяч рублей

      В сборной России по дзюдо рассказали о тренировках Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше