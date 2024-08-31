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20:16, 31 августа 2024Наука и техника

Первый человек с мозговым имплантом Neuralink начал изучать языки с помощью чипа

Человек с имплантом Neuralink Арбо начал изучать японский и французский языки

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Первый человек с имплантом компании Илона Маска Neuralink Нолан Арбо начал изучать языки с помощью чипа. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X.

По его словам, с помощью вживленного в мозг импланта он смог начать учить японский и французский языки. «Моя жизнь сильно улучшилась за такое короткое время. Спасибо вам за поддержку, некоторые ваши сообщения заставляют меня плакать в хорошем смысле слова, некоторые — смеяться во весь голос», — написал он.

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Известно, что спустя семь месяцев после операции Арбо ежедневно по четыре часа работает с чипом. Так, он улучшает свой почерк, пишет книги и читает. Кроме того, он повторяет математику, чтобы вернуться к учебе. В будущем он мечтает окончить обучение и внести вклад в нейронауку.

В июле обладатель чипа от Neuralink оценил возможности устройства. Нолан Арбо рассказал, что спустя некоторое время после вживления показатели устройства ухудшились, однако проблему удалось решить благодаря перенастройке чипа.

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      Екатерина Ештокина
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