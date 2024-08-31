Плавающего в водохранилище медведя засняли на видео

В Башкирии засняли переплывающего Нугушское водохранилище медведя

Россияне заметили медведя, который плавал в Нугушском водохранилище в Башкирии, и засняли его на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash Batash.

На размещенных кадрах видно, как небольшое по размеру животное самостоятельно переплывает водоем. Люди, подплывая к медведю на лодке, пытались запечатлеть его поближе, однако он зарычал.

Ранее в августе щенки енотовидной собаки и медведь попали в фотоловушку во Владимирской области. Также в объектив камеры за два летних месяца в разное время суток успели попасть такие дикие животные, как жующий траву заяц-беляк, лиса и волк.

