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19:46, 31 августа 2024Моя страна

Плавающего в водохранилище медведя засняли на видео

В Башкирии засняли переплывающего Нугушское водохранилище медведя

Россияне заметили медведя, который плавал в Нугушском водохранилище в Башкирии, и засняли его на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash Batash.

На размещенных кадрах видно, как небольшое по размеру животное самостоятельно переплывает водоем. Люди, подплывая к медведю на лодке, пытались запечатлеть его поближе, однако он зарычал.

Ранее в августе щенки енотовидной собаки и медведь попали в фотоловушку во Владимирской области. Также в объектив камеры за два летних месяца в разное время суток успели попасть такие дикие животные, как жующий траву заяц-беляк, лиса и волк.

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      Екатерина Ештокина
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