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19:14, 31 августа 2024Россия

Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

Постпредство России при ООН призвало осудить удар ВСУ по Белгороду

Фото: Governor of Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram / Reuters

Российская Федерация требует от ООН и других международных организаций осудить удар ВСУ по Белгороду без малодушных формулировок. Об этом сообщает постпредство РФ в своем Telegram-канале.

Вечером 30 августа над Белгородом и Белгородским районом силы ПВО РФ сбили несколько воздушных целей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позднее уточнил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате 46 мирных жителей получили ранения, в том числе семеро детей. Жизни пятерых пострадавших спасти не удалось. В связи с нападением СК возбудил уголовное дело по статье «теракт».

По итогам удара миссия РФ при ООН призвала организацию осудить удары по гражданской инфраструктуре. «Требуем от Секретариата ООН и других профильных международных организаций недвусмысленно осудить этот варварский акт, избегая своих малодушных общих формулировок», — говорится в заявлении.

Дипломаты пообещали и впредь привлекать внимание членов ООН ко всем преступлениям киевского режимам.

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