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21:46, 31 августа 2024Спорт

«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» в матче РПЛ

«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Globallookpress.com

Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 62-й минуте был удален капитан «Спартака» Роман Зобнин, и «красно-белые» остались в меньшинстве. Единственный мяч на 74-й минуте забил полузащитник Эсекиэль Барко, реализовавший пенальти.

Таким образом, после семи матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Рубин» располагается на седьмом месте, имея в активе десять очков. Промежуточным лидером стал петербургский «Зенит» с 17 очками.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо» 15 сентября. «Рубин» двумя днями ранее примет самарские «Крылья Советов».

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      Анастасия Борисова
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