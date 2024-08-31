«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» в матче РПЛ

«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 62-й минуте был удален капитан «Спартака» Роман Зобнин, и «красно-белые» остались в меньшинстве. Единственный мяч на 74-й минуте забил полузащитник Эсекиэль Барко, реализовавший пенальти.

Таким образом, после семи матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Рубин» располагается на седьмом месте, имея в активе десять очков. Промежуточным лидером стал петербургский «Зенит» с 17 очками.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо» 15 сентября. «Рубин» двумя днями ранее примет самарские «Крылья Советов».