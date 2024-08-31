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14:52, 31 августа 2024Спорт

Стоимость образа Роналду на жеребьевке Лиги чемпионов оценили

Роналду надел на жеребьевку ЛЧ украшения стоимостью более семи миллионов евро

Фото: Manon Cruz / Reuters

The Sun оценил стоимость образа нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду на жеребьевке Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

По подсчетам издания, стоимость всех украшений — часов, броши и серьги — составляет более 6 миллионов фунтов стерлингов (7 миллионов евро). Самый дорогой элемент — брошь Messika Akh-Ba-Ka стоимостью 3,8 миллиона фунтов стерлингов с 33-каратным бриллиантом.

Часы, замеченные на руке спортсмена, оцениваются в 2,2 миллиона фунтов. Наименее дорогим аксессуаром в образе Роналду оказалась серьга за 6500 фунтов стерлингов.

39-летний Роналду помогал проводить жеребьевку ЛЧ. Кроме того, ему была вручена награда как лучшему бомбардиру турнира.

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      Дарья Коршунова
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