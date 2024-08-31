Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Енисей
Сегодня
10:00 (Мск)
Балтика
Россия — Мелбет Первая лига|8-й тур
Уфа
Сегодня
12:30 (Мск)
Торпедо М
Россия — Мелбет Первая лига|8-й тур
Химки
Сегодня
15:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
17:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
Андрей Рублёв
Сегодня
18:00 (Мск)
Григор Димитров
US Open (м)
Спартак М
Сегодня
19:45 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
09:01, 31 августа 2024Спорт

Тренер предупредил об опасности плохой растяжки

Фото: Freepik

Тренер по бодибилдингу и диетологии, мастер спорта Владимир Солуянов предупредил об опасности плохой растяжки. Его слова приводит издание «Аргументы и факты».

Солуянов заявил, что отсутствие движения убивает организм. Он отметил, что при растяжке вскрываются микрокапиллярные системы в сухожилиях и мышечных тканях, растет кровоток, который питает мышцы. За счет того, что мы меньше двигаемся, мышцы меньше питаются кровью. А хрящи питаются кровью, а также питают кость, — рассказал тренер.

Эксперт добавил, что без питания хрящ начинает разрушаться. По его словам, сначала появляется артрит, затем артроз, потом сустав заменяется на искусственный, а следующий этап — это смерть.

Ранее фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала главные правила тренировок после 60 лет. Она рекомендовала выполнять упражнения на равновесие и гибкость, так как они снижают риск падений и облегчают выполнение повседневных задач.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцов ЧВК «Медведь» перебросят из Африки в Курскую область. Что известно об этом формировании?

      Венесуэла выдала России воевавших на стороне ВСУ колумбийцев

      Тренер предупредил об опасности плохой растяжки

      Российские военные ударили по пункту дислокации батальона ВСУ в Сумской области

      СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород

      На Западе удивились подарку Путина для Ким Чен Ына

      Муцениеце высказалась после суда с Прилучным за детей

      Погибший при крушении истребителя F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов

      Принадлежавшая российскому сенатору яхта протаранила лодку с пассажирами в Турции

      Стало известно о страхе США из-за отправки в Киев персонала для обслуживания F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше