Турция отказалась делать выбор между Евросоюзом и ШОС

Эрдоган заявил, что Турция не будет делать выбор между ЕС и ШОС

Турция не будет делать выбор между Европейским союзом (ЕС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) — в таком случае она станет сильной и уважаемой, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует ТАСС.

«Турция может стать сильной и уважаемой страной, если будет развивать отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой путь навредит Турции», — сказал Эрдоган, отметив, что Анкаре не нужно делать выбор между ЕС и ШОС.

Ранее, в июле, Эрдоган заявил, что Турция должна стать полноправным членом ШОС. Он отметил, что попросил поддержки у всех постоянных членов объединения по этому вопросу.

Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен в свою очередь сказал, что США и НАТО не поняли бы, если бы Турция вступила бы в ШОС.