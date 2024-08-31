Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:01, 31 августа 2024Мир

Турция отказалась делать выбор между Евросоюзом и ШОС

Эрдоган заявил, что Турция не будет делать выбор между ЕС и ШОС

Фото: Depo / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Турция не будет делать выбор между Европейским союзом (ЕС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) — в таком случае она станет сильной и уважаемой, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует ТАСС.

«Турция может стать сильной и уважаемой страной, если будет развивать отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой путь навредит Турции», — сказал Эрдоган, отметив, что Анкаре не нужно делать выбор между ЕС и ШОС.

Ранее, в июле, Эрдоган заявил, что Турция должна стать полноправным членом ШОС. Он отметил, что попросил поддержки у всех постоянных членов объединения по этому вопросу.

Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен в свою очередь сказал, что США и НАТО не поняли бы, если бы Турция вступила бы в ШОС.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

      Турция отказалась делать выбор между Евросоюзом и ШОС

      В Telegram перестала работать одна функция

      Кандидат в польские президенты пообещал расстрелы мигрантов-нелегалов

      Бывшая жена Погребняка нарушила ПДД более чем на 120 тысяч рублей

      В сборной России по дзюдо рассказали о тренировках Путина

      Дело возбудили после аварийной посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии

      Беременную Марго Робби засняли в бикини на отдыхе

      Три преподавателя МГУ и РУДН перевели мошенникам 35 миллионов рублей

      ВС России уничтожили артиллерией опорный пункт ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше