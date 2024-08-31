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06:09, 31 августа 2024Бывший СССР

В МИД России рассказали о шантаже сотрудников Запорожской АЭС со стороны Киева

МИД России: Киев шантажирует сотрудников ЗАЭС, склоняя к терактам

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, склоняя к совершению терактов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

«На территории Украины идет гражданская война и большое количество семей оказались разделенными. Украина совершенно не брезгует в том, чтобы прийти в семью и сказать, что ваш муж, брат, сват работает, например, на Запорожской АЭС», — отметил он.

По словам Мирошника, украинские власти вычисляют таких людей для того, чтобы оказывать давление или провоцировать на то, чтобы они совершили террористический акт. Он добавил, что люди уходили с предприятий или покидали должности, которые подразумевают риски, похожие на совершение теракта.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал вернуться в Россию после визита на Украину и встречи с Владимиром Зеленским из-за ситуации на Запорожской атомной электростанции.

До этого Гросси анонсировал встречу с украинским лидером в Киеве. Он сообщил о планах обсудить ситуацию на ЗАЭС, а также присутствие инспекторов МАГАТЭ на различных атомных объектах на территории Украины.

17 августа в МАГАТЭ заявили, что ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции ухудшилась после атаки беспилотного летательного аппарата.

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      Марина Совина
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