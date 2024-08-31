В Женеве уклончиво ответили на вопрос про Дурова

Управление юстиции Женевы предложило обратиться к Франции с вопросом про Дурова

Контрольное управление юстиции Женевы не подтвердило и не опровергло обращение Франции с просьбой предоставить материалы, связанные с обвинениями основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, предложив обратится к французским властям. Об уклончивом ответе сообщило ТАСС.

«Предлагаю вам связаться с компетентными французскими властями в отношении того, был ли ими издан такой запрос», — ответил официальный представитель ведомства Оливье Франсе на соответствующий вопрос.

28 августа основателя Telegram взяли под судебный надзор. Также Дуров должен внести залог в пять миллионов евро. Бизнесмена обвинили в шести уголовных преступлениях и правонарушениях.

29 августа стало известно, что предпринимателя обязали жить в месте, определенном французским судом, и два раза в неделю появляться в полицейском участке.