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13:48, 31 августа 2024Спорт

Вратарь ПСЖ Сафонов заболел

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов заболел перед матчем Лиги 1

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заболел перед матчем Лиги 1. Об этом сообщается на сайте команды.

Сафонов, а также португальский защитник Нуну Мендеш столкнулись с вирусным заболеванием. Оба игрока получили день отдыха.

Матч третьего тура чемпионата Франции с «Лиллем» состоится в воскресенье, 1 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Сафонов стал игроком ПСЖ 14 июня. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года. 7 августа 25-летний Сафонов дебютировал в составе парижан.

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      Дарья Коршунова
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