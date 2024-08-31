Вратарь ПСЖ Сафонов заболел

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов заболел перед матчем Лиги 1

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заболел перед матчем Лиги 1. Об этом сообщается на сайте команды.

Сафонов, а также португальский защитник Нуну Мендеш столкнулись с вирусным заболеванием. Оба игрока получили день отдыха.

Матч третьего тура чемпионата Франции с «Лиллем» состоится в воскресенье, 1 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Сафонов стал игроком ПСЖ 14 июня. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года. 7 августа 25-летний Сафонов дебютировал в составе парижан.