Белоусов поздравил военных со взятием Синьковки и Новожеланного

Белоусов поздравил военных со взятием сел Синьковки и Новожеланного в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных со взятием населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Новожеланное в ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В частности, он направил поздравления командованию и личному составу 25-й гвардейской Севастопольской Краснознамённой отдельной мотострелковой бригады имени Латышских стрелков за взятие Синьковки, а также командованию и личному составу 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка за взятие Новожеланного.

«За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более трех тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия», — говорится в публикации.

Минобороны сообщило о том, что российские военные заняли эти два села 30 августа. Тогда же ведомство отчиталось. что всего с 24 по 30 августа Украина потеряла в зоне специальной военной операции (СВО) 16 910 бойцов.