Система ПВО сработала в Калужской области

Губернатор Шапша: несколько беспилотников ВСУ уничтожены под Калугой

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 31 августа на 1 сентября уничтожила несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Калужской области. Об этом в Telegram заявил губернатор области Владислав Шапша.

По его словам беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожены в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах, а также на окраине Калуги.

«На местах работают оперативные группы», — указал политик.

17 марта средства ПВО также сбили беспилотник на окраине Калуги. Три украинских дрона были уничтожены над Калужской областью.