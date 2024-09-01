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06:59, 1 сентября 2024Россия

Система ПВО сработала в Калужской области

Губернатор Шапша: несколько беспилотников ВСУ уничтожены под Калугой

Фото: Boris Roessler / Global Look Press

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 31 августа на 1 сентября уничтожила несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Калужской области. Об этом в Telegram заявил губернатор области Владислав Шапша.

По его словам беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожены в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах, а также на окраине Калуги.

«На местах работают оперативные группы», — указал политик.

17 марта средства ПВО также сбили беспилотник на окраине Калуги. Три украинских дрона были уничтожены над Калужской областью.

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      Марина Совина
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