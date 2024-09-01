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19:54, 1 сентября 2024Спорт

Названы эффективные комплексы упражнений для занятых людей

Фото: Anthony Riera / Unsplash

Журналисты Men Today назвали эффективные комплексы упражнений для занятых людей. Материал доступен на сайте издания.

В первый комплекс вошла ходьба на месте, махи ногами, отжимания, приседания, скручивания а также упражнения на растяжку. Следующим комплексом стала растяжка против стресса. В нее вошли упражнения из йоги, такие как поза дерева, поза стула, поза балансирующей кошки, поза моста и поза кобры.

Последним комплексом, который должен помочь при похудании, стала ходьба. Восемь минут нужно чередовать ходьбу в быстром и медленном темпе.

Ранее фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала главные правила тренировок после 60 лет. Она рекомендовала выполнять упражнения на равновесие и гибкость, так как они снижают риск падений и облегчают выполнение повседневных задач.

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      Анастасия Борисова
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