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12:05, 1 сентября 2024Силовые структуры

Обвиняемый в причастности к покушению на Симоньян и Собчак признался

Обвиняемый в причастности к покушению на Симоньян и Собчак готов сотрудничать

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Обвиняемый в подготовке покушения на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак признал вину и готов сотрудничать. Об этом сообщает ТАСС.

В документах дела отмечается, что несовершеннолетний дал показания, изобличающие других фигурантов дела, а также выразил желание заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее стало известно, что следствие в рамках дела о подготовке покушения на Симоньян и Собчак возбудило новое уголовное дело. Трем фигурантам добавили статью об участии в организации, признанной в России террористической. Расследование дела завершено, предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Фигурантам дела о покушении также провели четыре психолого-психиатрические экспертизы. Пятерым были предъявлены обвинения в хулиганстве, трое частично признали вину в инкриминируемым им деяниях.

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      Алина Гончарова
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