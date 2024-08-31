Фигурантам дела о покушении на Симоньян и Собчак добавили статью

Возбуждено новое уголовное дело о подготовке покушения на Симоньян и Собчак

Следствие в рамках дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак возбудило новое уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Трем фигурантам дела добавили статью об участии в организации, признанной в России террористической. Расследование дела завершено, фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Ранее сообщалось, что фигурантам дела о покушении на Симоньян и Собчак провели четыре психолого-психиатрические экспертизы. Пятерым арестованным предъявлены обвинения в хулиганстве, трое из них частично признали вину в инкриминируемым им деяниях.

В июле 2023 года появились данные о том, что ФСБ предотвратила покушения на журналисток, которые готовили члены неонацистской организации «Параграф-88» по заданию спецслужб Украины.