Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:22, 31 августа 2024Силовые структуры

Фигурантам дела о покушении на Симоньян и Собчак добавили статью

Возбуждено новое уголовное дело о подготовке покушения на Симоньян и Собчак
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Следствие в рамках дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак возбудило новое уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Трем фигурантам дела добавили статью об участии в организации, признанной в России террористической. Расследование дела завершено, фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Ранее сообщалось, что фигурантам дела о покушении на Симоньян и Собчак провели четыре психолого-психиатрические экспертизы. Пятерым арестованным предъявлены обвинения в хулиганстве, трое из них частично признали вину в инкриминируемым им деяниях.

В июле 2023 года появились данные о том, что ФСБ предотвратила покушения на журналисток, которые готовили члены неонацистской организации «Параграф-88» по заданию спецслужб Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      МАК представил промежуточный отчет по крушению SSJ-100 в Подмосковье. Что могло стать причиной катастрофы?

      Полковник усомнился в возможности использовать истребители F-16 на Украине

      Российский военкор заявил об отступлении ВСУ из ключевых пунктов на фронте

      Командование ЧВК «Медведь» заявило о переброске своих сил

      Фигурантам дела о покушении на Симоньян и Собчак добавили статью

      В Бразилии начнут штрафовать за использование соцсети X на тысячи долларов

      Ирландский журналист обвинил Борреля в развязывании третьей мировой войны

      Стало известно о российском гражданстве фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

      Юрист раскрыл способ получения пенсий для домохозяек

      На Западе предрекли полный крах ВСУ в Донбассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше