Штаб Харрис заподозрили в желании сорвать дебаты с Трампом

Советник Трампа: штаб Харрис ищет способ избежать дебатов 10 сентября

Предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократический партии Камалы Харрис попытается сорвать дебаты с Дональдом Трампом. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил старший советник экс-президента Джейсон Миллер.

«Я думаю, что команда Харрис ищет способ избежать этих дебатов», — заявил Миллер. По его словам, люди Камалы Харрис начали готовиться к дебатам с Трампом и «осознали, с чем они имеют дело». Дебаты между кандидатами в президенты США пройдут 10 сентября в эфире канала ABC.

Миллер заподозрил команду Харрис в желании срыва официальной процедуры и полагает, что у их кандидата будут «серьезные проблемы»: «Они знают, что президент Трамп — величайший спорщик в современной политической истории». Также Джейсон Миллер удивился, что правила проведения дебатов придумали в Демократической партии, но теперь они хотят их поменять. В конце августа Камала Харрис потребовала провести дебаты с Трампом с постоянно включенными микрофонами.

«Я думаю, они боятся и не хотят выставлять Камалу Харрис напоказ. Хотите знать, почему? Потому что ей придется отвечать за все, что произошло за последние три с половиной года», — подытожил советник Трампа.

В конце лета кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его соперница Камала Харрис дефективная и не способна давать интервью. Трамп подчеркнул, что такие люди, как Харрис, не нужны на посту лидера Соединенных Штатов.