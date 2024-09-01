Собянин сообщил о девяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Собянин: девять беспилотников сбиты силами ПВО на подлете к Москве

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он написал, что перехвачено еще два дрона в Раменском городском округе. До этого Собянин заявил о сбитом беспилотнике в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

В ночь с 31 августа на 1 сентября несколько российских регионов атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Над территорией Брянской области за ночь сбили более 20 БПЛА, а над Воронежской — более десяти. Помимо этого, три украинских беспилотника попытались атаковать Каширскую государственную районную электрическую станцию (ГРЭС).