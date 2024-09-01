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13:20, 1 сентября 2024Россия

В Совфеде высказались о передаче Украиной США списка целей для ударов по России

Сенатор Карасин усомнился в передаче Украиной США списка целей для ударов по РФ

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces /Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сомневается в том, что Украина передала США список целей для ударов по России. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

В последние месяцы я не верю заявлениям должностных лиц и министров этой группы [президента Украины Владимира] Зеленского, потому что там больше вранья, чем правды

Григорий Карасинроссийский сенатор

«Верить этому не стоит, особенно в обстановке, когда по нашим областям, районам и городам, включая Центральную Россию, наносятся эти шпанские, абсолютно бессовестные удары беспилотниками по ночам. Люди не понимают, что они стреляют по украинской государственности и это потом им больно выльется в ближайшем будущем. Поэтому все эти заявления теряют свой смысл. Это люди пытаются убедить себя в том, что они на правильном пути. Они находятся на сугубо неправильном преступном пути к разрушению собственного государства и бед для собственного народа», — сказал сенатор.

Как заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN, он передал властям США перечень объектов на территории России, которые Киев хочет атаковать. По его словам, администрация президента США Джо Байдена все еще рассматривает просьбу о снятии ограничений на использование Украиной оружия большой дальности по объектам вглубь России. «Я надеюсь, что нас услышали», — добавил Умеров.

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      Варвара Кошечкина
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