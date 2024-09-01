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06:17, 1 сентября 2024Россия

В МЧС заявили об отсутствии метеоусловий для поиска Ми-8 с воздуха

МЧС: вылет авиации для поиска пропавшего Ми-8 невозможен по метеоусловиям

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Вылет авиации для поиска пропавшего вертолета Ми-8 невозможен по метеоусловиям, заявил министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, возможность поднять авиацию отсуствует. «Погоды нет, видимости нет, дует боковой ветер, поэтому вылет вертолета в настоящий момент невозможен», — подчеркнул он.

Связь с вертолетом Ми-8 с тремя членами экипажа на борту была утеряна 31 августа, когда тот направлялся в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края — в район вулкана Вачкажец. Он должен был забрать группу туристов из 19 человек.

Поиски продолжаются, несмотря на погоду. С воздуха найти вертолет не удалось из-за низкой облачности.

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      Марина Совина
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