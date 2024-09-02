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09:14, 2 сентября 2024Ценности

54-летняя звезда «Спасателей Малибу» вышла в свет с полностью покрытыми тату руками

Звезда «Спасателей Малибу» Эрика Элениак показала полностью покрытые тату руки

Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images

Американская актриса и фотомодель Эрика Элениак вышла в свет и показала полностью покрытые татуировками руки. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Звезда «Спасателей Малибу», исполнившая роль Шони Макклейн, посетила премьеру документального сериала After Baywatch: Moment In The Sun («После спасателей Малибу: В лучах славы») в отеле The Bungalow в Санта-Монике, Калифорния. Она предстала перед камерами в черной футболке, заправленной в аналогичного оттенка брюки со стрелками и блестящим ремнем.

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Кроме того, артистка распустила волосы, надела балетки с бантами и ожерелье и продемонстрировала разноцветные узоры на руках. На ее коже видны в том числе изображения головы волка и Санта Муэрте — Святой Смерти.

Ранее в августе другая звезда «Спасателей Малибу», американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа.

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      Алина Гостева
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