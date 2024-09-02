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09:57, 2 сентября 2024Интернет и СМИ

Журналист британского издания незаконно посетил Курскую область

Журналист Independent Аскольд Крушельницкий незаконно посетил Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Журналист британского издания The Independent Аскольд Крушельницкий незаконно посетил Курскую область. Материал о его поездке опубликован на сайте издания.

В статье указано, что Крушельницкий побывал в приграничном регионе вместе с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он посетил Суджу, а также два других населенных пункта, названия которых в материале не приводятся. При этом отмечается, что, помимо корреспондента The Independent, в Курской области в то же время побывали и другие журналисты.

Ранее стало известно, что журналистке британского издания The Times Кэтрин Филп закроют въезд в Россию после репортажа из Курской области. О такой мере заявило посольство России в Лондоне.

В конце августа ФСБ возбудила уголовные дела против журналистов из ФРГ и с Украины, незаконно побывавших в Курской области. Кроме того, перед этим ведомство возбудило дело в отношении сотрудников СМИ из Италии, также незаконно проникших в приграничный регион.

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      Маргарита Щигарева
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