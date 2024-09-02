Директор «Сплина» прокомментировал возвращение группы в Россию

Директор «Сплина» опроверг возвращение уехавших из России из-за СВО музыкантов

Официальный представитель российской рок-группы «Сплин» Александр Морозов отреагировал на слухи о том, что музыканты, покинувшие страну из-за СВО, вернутся на родину из-за плохих заработков за рубежом. Слова директора коллектива передает издание «Абзац».

Накануне сообщалось, что исполнители хита «Выхода нет» за последнее время потерпели убытки на сумму 24,5 миллионов рублей.

«Ничего подобного, конечно, это все вранье. У нас все нормально, в ближайшее время запланированы концерты. О планах по возвращению в Россию мы не распространяемся», — сообщил Морозов.

Ранее стало известно, что российский продюсер предрек известной группе скорое исчезновение.