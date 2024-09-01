Стало известно о многомиллионных убытках группы «Сплин»

Mash: за 2023 год группа «Сплин» потерпела больше убытков, чем за пандемию

По итогам 2023 года петербургская рок-группа «Сплин» потеряла 24,5 миллиона рублей. Об убытках музыкального коллектива стало известно Telegram-каналу Mash.

Нынешнее финансовое положение группы, как отмечают журналисты, даже хуже, чем во время пандемии коронавируса. Тогда «Сплин» зарабатывали порядка 100-150 миллионов рублей.

В мае концерт музыкальной группы «Сплин» отменили в Архангельске в четвертый раз. До этого группу убрали с афиши музыкального фестиваля «Ветер Сибири» после жалобы общественников из «Союза отцов Новосибирской области».

Осенью 2022 года выступления «Сплин» отменили в пяти городах России. Возможная отмена концертов могла быть связана с выступлением коллектива на фестивале в Воронеже. В тот день лидер группы Александр Васильев обратился к уехавшим из России артистам и выразил надежду, что скоро они смогут вернуться.

Ранее продюсер Сергей Дворцов предрек скорое исчезновение коллектива. По его словам, причиной угасания группы станет то, что «они нелицеприятно высказались по поводу СВО и Российской Федерации». Дав понять свою политическую позицию, музыканты показали свое «истинное лицо», отмечал Дворцов.