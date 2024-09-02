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12:48, 2 сентября 2024Мир

Китай призвал к диалогу для снижения ядерных рисков

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин: миру нужен диалог для снижения рисков
Мао Нин

Мао Нин. Фото: Thomas Peter / Reuters

Миру нужен диалог для снижения стратегических рисков в сфере ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Китай неоднократно указывал на недопустимость применения ядерного оружия, что нельзя допустить ядерную войну. При сложившихся обстоятельствах все стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, посредством диалога и консультаций совместными усилиями способствовать снижению стратегических рисков», — рассказала дипломат.

Таким образом дипломат ответила на вопрос одного из журналистов о словах замглавы МИД России Сергея Рябкова о планах Москвы внести изменения в свою ядерную доктрину.

Ранее Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. По его словам, изменения будут проведены на основе анализа конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией.

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      Максим Габриелян
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