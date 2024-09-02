Килиан Мбаппе забил первые мячи за «Реал» в чемпионате Испании

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе забил первые мячи за мадридский «Реал» в чемпионате Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард отметился дублем во встрече четвертого тура ла Лиги против «Бетиса», которая прошла в ночь на понедельник, 2 сентября. Голы Мбаппе во втором тайме позволили сливочным одержать победу со счетом 2:0.

«Реал» благодаря победе набрал восемь очков и находится на четвертом месте. Лидирует в турнире с 12 очками «Барселона».

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. Официально он был представлен 16 июля. Отмечалось, что нападающий получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год.

