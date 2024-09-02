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19:18, 2 сентября 2024Россия

Минздрав назвал число поступивших в больницы Белгорода после обстрела ВСУ

Минздрав России: в больницах находятся 44 пострадавших при обстрелах Белгорода

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В больницах Белгорода на стационарном лечении находятся 44 человека, которые пострадали при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 30 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России, заявление приводит ТАСС.

Шесть из них, отметили в ведомстве, в тяжелом состоянии. В числе пострадавших также есть шесть детей.

«Все они получают медицинскую помощь в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров», — добавили в министерстве.

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Вечером в пятницу, 30 августа, жители Белгорода рассказали о возгорании таунхауса после обстрела. Горожане также утверждают, что несколько автомобилей и построек загорелись возле торгового центра «Сити Молл».

1 сентября глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ в очередной раз ударили по Белгороду и прилегающему к нему району, отметив, что ранения получили восемь мирных жителей.

Утром 2 сентября, Украина нанесла массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородской области. Были атакованы детский сад, коммерческий объект, а также жилые дома и автомобили.

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      Никита Абрамов
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